DHA 21 Nisan 2021 Çarşamba 13:56 - Güncelleme: 21 Nisan 2021 Çarşamba 13:56

Beşiktaş Kulübü, Vincent Aboubakar'ın sağ uyluk üst adalesinde (rectus femoris) kanama ve ödem bulgularına rastlandığını açıkladı.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın "büyük ihtimalle sezonu kapattı" dediği Kamerunlu futbolcunun 2 maçta forma giyemeyeceği gelen haberler arasında. Hes Kablo Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarını kaçıracak olan Aboubakar'ın, Atakaş Hatayspor karşılaşmasına yetiştirilmesi bekleniyor.



Beşiktaş Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın Süper Lig'in 36. haftasında, dün akşam Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maç esnasında sağ üst ön adalesinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Vincent Aboubakar'ın yapılan klinik değerlendirme ve Acıbadem Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, sağ uyluk üst adalesinde (rectus femoris) kanama ve ödem bulgularına rastlanmıştır. Aboubakar'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.