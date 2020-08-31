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Spor

Beşiktaş'tan Aboubakar sürprizi

Golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta, Vincent Aboubakar'ın transferinde büyük mesafe alındı... Siyah beyazlılar, Porto ile arasında ufak pürüzleri giderirse Kamerunlu golcü birkaç içinde İstanbul'a gelecek.

31 Ağustos 2020 Pazartesi 16:16 - Güncelleme: 31 Ağustos 2020 Pazartesi 16:37
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Burak Yılmaz'ın Lille'in transferinden sonra uzun süredir golcü arayışında olan Beşiktaş'ta Aboubakar sesleri... "Bonservisimi alır, gelirim" diyerek daha önce Beşiktaş'a haber gönderen Kamerunlu golcü, menajerinden haber bekliyor.

BEŞİKTAŞ'LA EL SIKIŞTI

Beşiktaş ile prensip anlaşmasına varan golcü futbolcu, Porto ile Beşiktaş arasındaki ufak pürüzlerin aşılması halinde, birkaç gün içerisinde İstanbul'a gelerek sözleşme imzalayacak.

Eğer pürüzler aşılamazsa, siyah-beyazlı yönetim yeniden Balotelli dosyasını açacak.

Milliyet

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