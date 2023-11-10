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Spor

Beşiktaş'tan Aboubakar ve Cenk Tosun için sakatlık açıklaması

Beşiktaş, Konferans Ligi Bodo/Glimt maçında sakatlanan Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun'un durumu hakkında açıklama yaptı. Aboubakar'ın uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama, Cenk Tosun'da ise uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini duyurdu.

10 Kasım 2023 Cuma 13:24 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan Aboubakar ve Cenk Tosun için sakatlık açıklaması
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Beşiktaş Kulübü, Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun'un sakatlıkları hakkında açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Futbol A Takımımızın UEFA Konferans Ligi'nde Bodo/Glimt ile oynadığı müsabakanın öncesinde yapılan ısınma sırasında sağ uyluk arkasında ağrı hisseden Vincent Aboubakar'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama tespit edilmiştir.

Futbol A Takımımızın UEFA Konferans Ligi'nde Bodo/Glimt ile oynadığı müsabakanın ardından sağ uyluk arka kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Cenk Tosun'un Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

Vincent Aboubakar ile Cenk Tosun'un tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

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