Beşiktaş Kulübü, tecrübeli futbolcu Necip Uysal'ın sözleşmesini uzattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Necip Uysal'ın sözleşmesinin 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzatıldığı duyuruldu.

Açıklamada, "Başkanımız Serdal Adalı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde kaptanımız Necip Uysal'la bir araya geldi. Necip Uysal, kendisini iki sezon daha renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Başkanımız Adalı, kulübümüze önemli hizmetlerde bulunan kaptanımız Uysal'a yeni dönemde şanlı formamızla üstün başarılar diledi." ifadeleri kullanıldı.