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Spor

Beşiktaş'tan açıklama geldi! Necip Uysal'a yeni sözleşme

Beşiktaş, takım kaptanı ve deneyimli savunma oyuncusu Necip Uysal ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladığını duyurdu.

AA17 Şubat 2025 Pazartesi 13:52 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan açıklama geldi! Necip Uysal'a yeni sözleşme
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Beşiktaş Kulübü, tecrübeli futbolcu Necip Uysal'ın sözleşmesini uzattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Necip Uysal'ın sözleşmesinin 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzatıldığı duyuruldu.

Açıklamada, "Başkanımız Serdal Adalı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde kaptanımız Necip Uysal'la bir araya geldi. Necip Uysal, kendisini iki sezon daha renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Başkanımız Adalı, kulübümüze önemli hizmetlerde bulunan kaptanımız Uysal'a yeni dönemde şanlı formamızla üstün başarılar diledi." ifadeleri kullanıldı.

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