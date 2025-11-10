İSTANBUL 22°C / 14°C
Spor

Beşiktaş'tan açıklama: Necip ve Ersin'in masum olduklarına inancımız tamdır

Beşiktaş, TFF'nin açıkladığı 'bahis oynayan futbolcular' listesinde adı geçen oyuncuları Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal'ın masumiyetine inandıklarını belirterek, sürecin titizlikle takip edildiğini ve hukuki girişimlerin başlatılacağını duyurdu.

HABER MERKEZİ10 Kasım 2025 Pazartesi 20:54 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan açıklama: Necip ve Ersin'in masum olduklarına inancımız tamdır
ABONE OL

Beşiktaş Kulübü, adı Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı "bahis oynayan futbolcular" listesinde geçen oyuncuları Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal ile ilgili açıklama metni yayınladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Türkiye Futbol Federasyonu'nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında iki futbolcumuzun Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi süreci, tarafımızca dikkatle takip edilmektedir.

Başta futbolcularımızın kişilik hakları ve aileleri ile mensup oldukları camiamızı yakından ilgilendiren bu hassas durumla ilgili sürecin evrensel hukuk normu olan masumiyet karinesi göz önünde bulundurularak büyük bir titizlikle ilerletilmesi elzemdir.

İki futbolcumuzun da masum olduklarına inancımız tamdır. Tarafımızca TFF nezdinde girişimlere ivedilikle başlanacaktır. Söz konusu futbolcularımız da yarın sabah İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat ederek hukuki itirazlarını yapacaktır.

Beşiktaş JK olarak, konunun takipçisi olduğumuzu ve Türkiye Futbol Federasyonu ile temas halinde bulunduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız.

Beşiktaş JK

