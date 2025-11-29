İSTANBUL 16°C / 11°C
Spor

Beşiktaş'tan açıklama! Siyah beyazlılar sakatlığı duyurdu

Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta bir sakatlık yaşandı. Siyah beyazlılar, son antrenmanda uyluk üst bölgesinde ağrı hisseden Rıdvan Yılmaz'a yapılan MR sonucunda adale gerilmesi ve ödem tespit edildiğini, tedavi sürecinin başlatıldığını açıkladı.

29 Kasım 2025 Cumartesi 18:48
Beşiktaş'tan açıklama! Siyah beyazlılar sakatlığı duyurdu
Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın sakatlık yaşadığını açıkladı. Siyah beyazlılar, milli futbolcunun durumunu açıkladı.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın 28 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda sol uyluk üst bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Rıdvan Yılmaz'ın yapılan değerlendirme ve gerçekleştirilen MR görüntülemesinde uyluk üst adalesinde (iliopsoas) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

Rıdvan Yılmaz'ın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

