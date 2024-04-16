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Spor

Beşiktaş'tan açıklama var! Sergen Yalçın iddialarına cevap

Beşiktaş Futbol Takımı Genel Koordinatörü Samet Aybaba, önemli açıklamalarda bulundu. Sergen Yalçın için de konuşan Aybaba, 'Şu an için bir görüşme olmadı.' dedi. İşte detaylar...

16 Nisan 2024 Salı 12:03 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan açıklama var! Sergen Yalçın iddialarına cevap
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Beşiktaş Futbol Takımı Genel Koordinatörü Samet Aybaba, basın mensuplarıyla bir araya gelerek gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Samet Aybaba, Sergen Yalçın'la ilgili konuşarak, "Sergen Yalçın ile şu an için bir görüşme olmadı. Sergen, şu anda takım çalıştırıyor. Bu durum, etik olarak da doğru olmaz.' dedi.

Oyuncularla konuştuğunu söyleyen Aybaba, "Dün oyuncuları tebrik ettim. 'Altıncı kez teknik direktör değiştirdiniz. Helal olsun' dedim." ifadelerini kullandı.

Samet Aybaba ayrıca, "Gündemimizde şu an kadro dışı yok." dedi.

'Geniş bir transfer listesinden bahsettiniz, bu geniş liste yapılanma gereği genç oyuncu ağırlıklı mı yoksa tanıdık yüzler de görecek miyiz?' sorusuna cevap veren Aybaba, 'Genç de var, tecrübeli de var, yaşça olgunluğa daha yakın oyuncular da var. İşimiz çok zor, elimizde kötü, çürümüş bir takım var. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadrosunu görüyorsunuz, aradaki farkı kapatmak hiç kolay değil. Bu öyle 3-5 günde olacak bir iş de değil. Elimizden geleni yapıyoruz, listemiz de buna göre şekilleniyor.' şeklinde konuştu.

'BAZI HOCALARLA GÖRÜŞTÜK'

Öte yandan Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar da bazı hocalarla görüşme yapıldığını açıklayarak, 'Sezon ortası bazı hocalarla görüştük ama kadroyu görüp gelmek istemeyenler oldu.' dedi.

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