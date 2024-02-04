Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Kadroyu güçlendirmek isteyen Beşiktaş yönetimi, ilk önceliğini stoper pozisyonuna çevirmiş durumda.

Portekizli teknik adam Santos'un raporu doğrultusunda çalışmalarına devam eden yönetim, Premier Lig ekibi Chelsea'nin Fransız stoperi Malang Sarr'ı kadrosuna katmak için büyük bir çaba veriyor.

TRANSFERİ SON ANDA İPTAL

İngiliz ekibinden ayrılmak isteyen, hatta Le Havre ile prensip anlaşmasına varan oyuncunun transferi gerekli evrakların tamamlanamaması sebebiyle gerçekleşmedi.

BEŞİKTAŞ, ADA'YA UÇACAK

Fransız basını bu transferin Chelsea'nin istediği ücreti son anda artırmasından dolayı olmadığını belirtirken; haberde 25 yaşındaki stoper için Beşiktaş'ın halen devrede olduğunu yazdı. Beşiktaşlı yöneticilerin önümüzdeki hafta başında İngiltere'ye giderek Chelsea'li yetkililerle masaya oturarak işi bitirmek istedikleri öğrenildi.

KARİYERİ

Profesyonel kulüp kariyerinde 189 resmi maça çıkan Malang Sarr, 5 gol attı, 3 de asist yaptı ve toplamda 8 gole doğrudan katkı sağladı. Fransız stoper kariyerinde en çok (119) Fransız ekibi Nice'in formasını giydi.