Beşiktaş'tan Adem Ljajic kararı!

Beşiktaş, Torino'dan 1 milyon 250 bin Euro karşılığında 6.5 milyon Euro satın alma opsiyonu ile kiraladığı Adem Ljajic'in bonservisi için harekete geçiyor. A takımdan sorumlu yönetici Ahmet Kavalcı, "Ljajic büyük ihtimalle önümüzdeki sezon da bizimle olacak. Torino ile görüşerek sezon başındaki opsiyonundan daha düşük bir ücrete transferi tamamlamayı planlıyoruz" dedi. Ligin ilk yarısında 14 maçta 2 gol ve 1 asistle oynayan Ljajic, ikinci yarıda müthiş bir çıkış yakalamış; 9 maçta 5 kez rakip fileleri havalandırırken, 6 da gol pası vermişti.

Sabah