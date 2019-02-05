Beşiktaş'tan Adriano kararı

Şenol Güneş'in gözdesi olan ve 34 yaşında olmasına rağmen profesyonelliğiyle yönetimi memnun eden Sambacı’ya 1+1 yıllık kontrat teklifi edileceği öğrenildi. Adriano’nun da teklife olumlu cevap vermesi bekleniyor. Tecrübeli oyuncu, Antalya maçı sonrası kendisine başta ülkesi Brezilya ve Çin olmak üzere birçok teklifin geldiğini ancak Siyah-Beyazlı kulüpte kalmak istediğini söylemişti.

Güneş