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Beşiktaş'tan Adriano kararı

Beşiktaş yönetimi, Brezilyalı yıldız Adriano’nun Mayıs’ta bitecek sözleşmesini yenilemeye hazırlanıyor.

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Şenol Güneş'in gözdesi olan ve 34 yaşında olmasına rağmen profesyonelliğiyle yönetimi memnun eden Sambacı’ya 1+1 yıllık kontrat teklifi edileceği öğrenildi. Adriano’nun da teklife olumlu cevap vermesi bekleniyor. Tecrübeli oyuncu, Antalya maçı sonrası kendisine başta ülkesi Brezilya ve Çin olmak üzere birçok teklifin geldiğini ancak Siyah-Beyazlı kulüpte kalmak istediğini söylemişti.
 
Güneş

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