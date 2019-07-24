Beşiktaş'tan Aleix Vidal hamlesi

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Quaresma’nın takımdan ayrılma ihtimali, Lens’in ise şu ana kadar beklenen patlamayı yapamaması Beşiktaş yönetimini arayışlara sürüklerken, Başkan Fikret Orman’ın Abdullah Avcı ile fikir birliğine varıp Aleix Vidal için pazarlıklara başladığı öğrenildi. Bu sezon Monchi’yle yeniden yapılanmaya giden ve tam 11 transfer yapan Sevilla Ocampos ve Gil’i kadrosuna katmasıyla Vidal’i gözden çıkarırken siyah beyazlıların 29 yaşındaki oyuncuyu kiralık olarak Türkiye’ye getirmek istediği bildirildi.

VİDAL YENİDEN ÇIKIŞ YAPMAK İSTİYOR

Julen Lopetegui’nin yeni sezonda forma şansı vermeyeceği anlaşılan Vidal, geçtiğimiz sezon 21 maçta forma giyip gol ya da asist yapamazken, milli futbolcunun Beşiktaş’ta yeniden bir çıkış yapacağı tahmin ediliyor. Sevilla’dan Barcelona’ya 17 milyon euro’ya gidip, 9 milyon euro’ya geri dönen Aleix Vidal 1 kez İspanya Milli Takımı’na seçildi.