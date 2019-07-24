Beşiktaş'tan Aleix Vidal hamlesi
Beşiktaş, Sevilla'da gözden çıkarılan 29 yaşındaki Aleix Vidal'ı renklerine bağlamak için harekete geçti.
TM Dijital Haber Merkezi
Quaresma’nın takımdan ayrılma ihtimali, Lens’in ise şu ana kadar beklenen patlamayı yapamaması Beşiktaş yönetimini arayışlara sürüklerken, Başkan Fikret Orman’ın Abdullah Avcı ile fikir birliğine varıp Aleix Vidal için pazarlıklara başladığı öğrenildi. Bu sezon Monchi’yle yeniden yapılanmaya giden ve tam 11 transfer yapan Sevilla Ocampos ve Gil’i kadrosuna katmasıyla Vidal’i gözden çıkarırken siyah beyazlıların 29 yaşındaki oyuncuyu kiralık olarak Türkiye’ye getirmek istediği bildirildi.
VİDAL YENİDEN ÇIKIŞ YAPMAK İSTİYOR
Julen Lopetegui’nin yeni sezonda forma şansı vermeyeceği anlaşılan Vidal, geçtiğimiz sezon 21 maçta forma giyip gol ya da asist yapamazken, milli futbolcunun Beşiktaş’ta yeniden bir çıkış yapacağı tahmin ediliyor. Sevilla’dan Barcelona’ya 17 milyon euro’ya gidip, 9 milyon euro’ya geri dönen Aleix Vidal 1 kez İspanya Milli Takımı’na seçildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.