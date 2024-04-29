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  • Beşiktaş'tan Alman devine ret! Semih Kılıçsoy için beklenti 30 milyon euro
Spor

Beşiktaş'tan Alman devine ret! Semih Kılıçsoy için beklenti 30 milyon euro

Kötü giden sezonda Beşiktaş'ın en büyük kazancı olan genç yıldız Semih Kılıçsoy için kulübe teklif yağıyor. 30 milyon euronun altındaki teklifleri kabul etmeyen Beşiktaş, Alman ekibinden gelen iki teklifi de reddetti. İşte detaylar...

Takvim29 Nisan 2024 Pazartesi 09:27 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan Alman devine ret! Semih Kılıçsoy için beklenti 30 milyon euro
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Beşiktaş'ta bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken Semih Kılıçsoy için teklifler gelmeye devam ediyor.

SEMİH İÇİN İKİ FARKLI TEKLİF

Son olarak Alman ekibi Stuttgart'ın genç oyuncu için devreye girdiği ve Siyah-Beyazlılara 2 farklı teklifte bulunduğu ortaya çıktı.

İKİ ÖNERİYE DE RET

İlk olarak 12 milyon Euro bonservis +bonus öneren Bundesliga ekibi Stuttgart, ikinci teklifini de 3 milyon Euro kiralama, 15 milyon Euro da satın alma opsiyonu şeklinde kulübe iletti. İki teklifi de anında reddeden yönetimin Semih için 30 milyon Euro ve üzeri bir teklif beklediği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon 30 maça çıkıp 11 gol, 2 asiste imza atan Semih'in Beşiktaş ile olan kontratı 2028'de sona erecek.

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