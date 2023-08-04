Beşiktaş'ta sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın istifası sonrasında transfer operasyonları Ahmet Nur Çebi ve Emre Kocadağ'ın üzerine kaldı.

Başkan ve Asbaşkan olarak yoğun mesai harcayan ikili çalışmalarında gaza bastı.

Londra'da Alex-Oxlade Chamberlain ile bir görüşme gerçekleştiren Ahmet Nur Çebi'den taraftarın en çok istediği Anderson Talisca için de bir açıklama geldi.

"KAPIMIZ HER ZAMAN AÇIK"

Brezilyalı futbolcunun yüksek maliyetinin altını çizen Ahmet Nur Çebi, "Kalitesi herkes tarafından bilinen bir oyuncu. Bildiğim kadarıyla yılda 10 milyon Euro üstünde garanti ücreti var. Böyle oyuncunun bonservis bedeli de en az 2 ile 2.5 milyon Euro katıdır. Bu tablo içinde almamız mümkün değil. İlerde şartlar değişir, bütçemize uygun hal alırsa elbette eski oyuncumuza talibiz. Kapımız her zaman açıktır" şeklinde görüş belirtti.