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Spor

Beşiktaş'tan Anderson Talisca ve Sergio Ramos açıklaması: ''İki oyuncu ile de temas kuruldu''

Beşiktaş Kulübü, Anderson Talisca ve Sergio Ramos ile ilgili transfer açıklaması yaptı. Siyah-beyazlı kulüp, Talisca ve Sergio Ramos ile görüşüldüğünü ancak maddi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle görüşmelerin sonlandırıldığını açıkladı.

22 Ağustos 2023 Salı 00:53 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan Anderson Talisca ve Sergio Ramos açıklaması: ''İki oyuncu ile de temas kuruldu''
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, gündeminde yer alan Anderson Talisca ve Sergio Ramos hakkında transfer açıklamasında bulundu.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI

"Yazılı ve görsel basınla sosyal medyada Kulübümüzle ilişkilendirilen profesyonel futbolcular Anderson Talisca ve Sergio Ramos ile ilgili açıklamamızdır:

Her kulübün, her başkanın ve her teknik adamın kadrosunda görmek isteyeceği, kaliteleriyle dünya futbol piyasasında önemli bir yere sahip başarılı futbolcular Anderson Talisca ile Sergio Ramos, Kulübümüzün de transfer gündeminde yer almışlardır.

Bu doğrultuda; gerek Anderson Talisca ve kulübüyle gerekse de bonservisi elinde bulunan Sergio Ramos'la temas kurulmuş; Kulübümüzün menfaatleri gözetilerek yürütülen görüşmeler, maddi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle sona erdirilmiştir.

Kamuoyunun ve taraftarlarımızın bilgilerine saygılarımızla sunarız."

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