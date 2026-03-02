İSTANBUL 13°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Mart 2026 Pazartesi / 14 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,9533
  • EURO
    51,4463
  • ALTIN
    7479.53
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'tan anlamlı kampanya: Taraftarlar kitap getirecek
Spor

Beşiktaş'tan anlamlı kampanya: Taraftarlar kitap getirecek

Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı öncesi taraftarların getireceği kitapları ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştıracak. Kampanya kulübün kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek.

AA2 Mart 2026 Pazartesi 21:02 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan anlamlı kampanya: Taraftarlar kitap getirecek
ABONE OL

Beşiktaş Kulübü, 123. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, 4 Mart Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Çaykur Rizespor maçında anlamlı bir bağış kampanyasına imza atacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre etkinlik kapsamında siyah-beyazlı kulüp, Milli Eğitim Bakanlığı ve liderliğini Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın eşi Eren Adalı'nın yaptığı "İyiliğe Kanat Aç Topluluğu" ile iş birliği yapacak.

Açıklamada, "Kitabın ışığıyla ay-yıldızın gölgesinde" sloganıyla hayata geçirilen bağış kampanyasında, Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçına gelecek siyah-beyazlı taraftarlardan yanlarında getirecekleri kitapları stat girişinde görevlilere teslim etmesi istendi.

Toplanan kitaplar, daha sonra İyiliğe Kanat Aç Topluluğu'nun koordinasyonuyla ihtiyaç sahibi öğrencilerle buluşacak.

Siyah-beyazlılar, Türkiye Kupası dördüncü hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Gaz tüpü bomba gibi patladı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.