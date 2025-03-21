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Spor

Beşiktaş'tan Ansu Fati hamlesi! Gençlik harekatı sürüyor

Devre arasında genç yetenekleri kadrosuna katan Beşiktaş, yeni sezonda da gençleşme planına devam ediyor. İspanyol basınından Europafutbol'un haberine göre Siyah-Beyazlılar, Barcelona'nın kadroda düşünmediği Ansu Fati için yaz transfer döneminde hamle yapmaya hazırlanıyor.

Akşam21 Mart 2025 Cuma 07:27 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan Ansu Fati hamlesi! Gençlik harekatı sürüyor
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Ocak ayında kadrosuna 19'luk Keny Arroyo ve 21 yaşındaki Elan Ricardo'yu katan Beşiktaş, önümüzdeki sezonda da, Ole Gunnar Solskjaer'in talimatları doğrultusunda 'gençlik aşısı'na devam edecek. İspanya basınından Europafutbol'un haberine göre Kara Kartal; Barcelona'nın, önümüzdeki sezonda kadroda düşünmediği Ansu Fati için yaz transfer döneminde teklif yapmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz ocak ayında İspanyol kanat oyuncusunun adı Siyah-Beyazlılarla anılmış, ancak resmi bir girişim olmamıştı. 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu, bu sezon istediği süreleri alamıyor. Katalan ekibinde sadece 8 maça çıkabilen genç oyuncu 187 dakika forma giydi, herhangi bir skor katkısı üretemedi. On numarada da görev yapabilen Fati'nin 10 milyon euro piyasa değeri var. Kulübüyle sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Bir dönem piyasası 80 milyon euroyu görmüştü.

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