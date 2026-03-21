Beşiktaş'ta Kristjan Asllani için transfer planı netleşiyor. Siyah-beyazlılar, Inter'den kiralanan Arnavut orta sahayı bonservisiyle kadroya katmak isterken yüksek opsiyon bedelini aşağı çekmenin yollarını arıyor.

BEŞİKTAŞ'IN İNDİRİM PLANI

İtalyan basınında yer alan habere göre, Beşiktaş, Inter'den 11 milyon euro opsiyon ve bonuslar dahilinde kiraladığı Asllani'nin bu opsiyonunu kullanmak istemiyor.

Siyah-beyazlılar, 24 yaşındaki Arnavut orta saha oyuncusunu sezon sonunda daha düşük bir bedelle kadrosuna katmayı planlıyor.

Asllani'nin de bu süreçte Beşiktaş ile Inter arasında yapılacak görüşmelerde önemli bir rol oynayabileceği belirtildi.

GELECEĞİ SEZON SONU NETLEŞECEK

Kristjan Asllani'nin geleceği konusunda şu anda kesin bir karar olmadığı ve Arnavut orta saha oyuncusunun geleceğinin sezon sonunda verilecek kararlarla birlikte netleşeceği yazıldı.

Beşiktaş'a devre arası transferinden sonra siyah-beyazlılarda 8 maça çıkan Asllani, 1 asist yaptı.