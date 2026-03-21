İSTANBUL 10°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Mart 2026 Cumartesi / 3 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,3346
  • EURO
    51,3419
  • ALTIN
    6406.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'tan Asllani hamlesi: İndirim planı devrede!
Beşiktaş, Asllani'nin bonservisini almak için yeni bir plan üzerinde çalışıyor. Siyah-beyazlılar, Inter ile yapılacak görüşmelerde şartları yeniden şekillendirmeyi hedefliyor.

BEYZA NUR YILMAZ21 Mart 2026 Cumartesi 18:31 - Güncelleme:
ABONE OL

Beşiktaş'ta Kristjan Asllani için transfer planı netleşiyor. Siyah-beyazlılar, Inter'den kiralanan Arnavut orta sahayı bonservisiyle kadroya katmak isterken yüksek opsiyon bedelini aşağı çekmenin yollarını arıyor.

BEŞİKTAŞ'IN İNDİRİM PLANI

İtalyan basınında yer alan habere göre, Beşiktaş, Inter'den 11 milyon euro opsiyon ve bonuslar dahilinde kiraladığı Asllani'nin bu opsiyonunu kullanmak istemiyor.

Siyah-beyazlılar, 24 yaşındaki Arnavut orta saha oyuncusunu sezon sonunda daha düşük bir bedelle kadrosuna katmayı planlıyor.

Asllani'nin de bu süreçte Beşiktaş ile Inter arasında yapılacak görüşmelerde önemli bir rol oynayabileceği belirtildi.

GELECEĞİ SEZON SONU NETLEŞECEK

Kristjan Asllani'nin geleceği konusunda şu anda kesin bir karar olmadığı ve Arnavut orta saha oyuncusunun geleceğinin sezon sonunda verilecek kararlarla birlikte netleşeceği yazıldı.

Beşiktaş'a devre arası transferinden sonra siyah-beyazlılarda 8 maça çıkan Asllani, 1 asist yaptı.

ÖNERİLEN VİDEO

Pitbull dehşeti kamerada: Az kalsın parçalara ayırıyordu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.