Beşiktaş'tan Avrupa yolunda kritik puan kaybı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında kümede kalma mücadelesi veren Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar rakibiyle 1-1 berabere kalarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılma yolunda kritik bir puan kaybı yaşadı.

Ev sahibi Alanyaspor'u öne geçiren gol 40'ta Hwang Ui-Jo'dan geldi. Beşiktaş ise eşitliği 74'te Rafa Silva ile sağladı.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş haftayı 59 puanla 4'üncü sırada tamamladı. Siyah beyazlıların 3'üncü sıradaki Samsunspor ile puan farkı 1 oldu.

Ligde kalma yolunda önemli bir puanı hanesine yazdıran Alanyaspor ise 39 puana yükseldi. Akdeniz temsilcisi 16'ncı sıradaki Bodrum FK'nin 3 puan önünde yer alıyor.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

2. dakikada hızlı atağa kalkan Gaziantep FK'da Okereke'nin pasıyla ceza sahasına yaklaşan Sorescu'nun sağ çaprazdan sert şutunu kaleci Doğukan kornere çeldi.

28. dakikada topu sürerek ceza sahasına yaklaşan Soner Dikmen, sağındaki Gaich'i gördü. Bu oyuncunun ceza sahası içi sağından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleciden sekip kornere gitti.

45+2. dakikada sağ kanattan açılan ortada Gaziantep defansının uzaklaştırdığı topa ceza sahasından sert vuran Güray'ın şutu üstten auta gitti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)

51. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Cordova, son çizgiye inerek topu ceza sahasına çıkardı. Arka direkte topu kontrol eden Hwang'ın vuruşunda, Svensson meşin yuvarlağı kafayla kale çizgisi üzerinden çıkardı.

71. dakikada skoru 1-1 yaptı. Sol kanattan Muçi'nin ortasında, ceza sahasında topla buluşan Rafa Silva meşin yuvarlağı ağlara yolladı.

Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

Hakemler: Alper Akarsu, Kemal Mavi, Serdar Osman Akarsu

Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Thalisson, Erdal Rakip, Soner Dikmen, Güray Vural, Kaluzinski, Safuri, Gaich

Yedekler: Doğukan Özkan, Gerxhaliu, Emrecan Uzunhan, Mert Yılmaz, Abdurrahim Dursun, Petrusenko, Hasan Yakup İlçin, Berkay Topdemir, Taha Osman Özmert, Samudio

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Gaziantep FK: Burak Bozan, Mbakata, Husic, Semih Güler, Arda Kızıldağ, Ndiaye, Furkan Soyalp, Maxim, Sorescu, Kozlowski, Okereke

Yedekler: Sokratis, Ömürcan Artan, İzzet Ali Erdal, Muhammed Gümüşkaya, Ogün Özçiçek, Muhammet Taha Güneş, Halil Dervişoğlu, Lungoyi, Kenan Kodro, Boateng

Teknik Direktör: İbrahim Kürşat Daloğlu

Sarı Kartlar: Furkan Soyalp, Ndiaye (Gaziantep FK)