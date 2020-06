23 Haziran 2020 Salı 16:49 - Güncelleme: 23 Haziran 2020 Salı 17:06

FIFA Menajeri Batur Altıparmak, Radyospor'da Özgür Sancar'ın sorularını yanıtladı.

"OKAY YOKUŞLU'YU İNGİLTERE'DEN TAKİP EDİYORLAR"



İspanya'da Celta Vigo forması giyen Okay Yokuşlu hakkında konuşan Batur Altıparmak, "Hareketlenmeler başladı. Sezon başında Okay'ın bir sakatlığı vardı. 3 aylık bir sakatlık süreci oldu. Pandemi dönemine kadar iyi bir performansı vardı. Okay özellikle son maçın ilk yarısında harika oynadı. Hocası onu kırmızı kart görmesin diye oyundan çıkardı. Oldukça iyi gidiyor. Bizim oyuncularımız ne kadar yurt dışında oynarsa Türk Milli Takımı bundan o kadar yararlı çıkacaktır. Hedefimiz Okay'ı daha iyi Avrupa kulüplerine götürmek. Okay, Avrupa'da devam edecek. Okay'ın durumunu soran kulüpler var. İngiltere'den Okay'ı takip eden kulüpler var" şeklinde konuştu.

"İRFAN CAN İÇİN ÖNCELİĞİMİZ YURT DIŞI"



Başakşehir formasıyla şampiyonluk mücadelesi veren futbolcusu İrfan Can Kahveci hakkında konuşan FIFA Menajeri Batur Altıparmak, "İrfan Can Kahveci bir şampiyonluk yarışının içinde. Onun kafasını karıştırmak istemediğim için hiç transfer konuşmuyoruz. Şampiyon olduktan sonra transfere bakacağız. Şampiyon olsa da olmasa da bir teklif olursa Başakşehir bunu değerlendirecektir. Bizim önceliğimiz yurt dışı. Ben bunu hep söylüyorum" dedi.

"CANER ERKİN BEŞİKTAŞ'TAN AYRILACAK"



Batur Altıparmak son olarak Beşiktaş'tan ayrılacağı konuşulan Caner Erkin'le ilgili açıklamalarda bulundu. Altıparmak, "Caner'le ilgili her gün bir şeyler söylüyorlar. Şu anda ne Galatasaray ne de Fenerbahçe'ye bir söz verdik. Kimseyle bir şey konuşmadık. Beşiktaş'la görüştüm. Caner'in sezon sonuna kadar sözleşmesi var. Caner Erkin'in sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılacağını net bir şekilde söyleyebilirim. Yurt dışı ihtimali her zaman için var. Inter'den ayrılmasını asla istememiştim. Orada hocası tarafından haksızlığa uğradı. Caner orada biraz acele etti ancak bu onun kararı. Sezon sonunda oturup konuşacağız" diyerek sözlerini tamamladı.