Beşiktaş'tan ayrıldı, İspanya'ya gitti!

Beşiktaş'taki sözleşmesi feshedilen Eric Bailly'nin yeni takımı resmen açıklandı. Bailly, daha önce de formasını giydiği Villarreal ile resmi sözleşmeye imza attı.

İspanyol kulübünden yapılan açıklamada Eric Bailly ile 30 Haziran 2025'e kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

İKİNCİ VILLARREAL DÖNEMİ

Eric Bailly, Ocak 2015'te Espanyol'dan 5.7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Villarreal'e transfer olmuştu. Burada kısa süre içerisinde sergilediği performansla devlerin dikkatini çeken Fildişi Sahilli stoper, 2016'nın yaz transfer döneminde 38 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Manchester United'ın kadrosuna katılmıştı. İngiliz devinde beklentileri karşılayamayan Bailly, 2023'ün yaz transfer döneminde bedelsiz olarak Beşiktaş kadrosuna katılmış fakat sonrasında kadro dışı kaldığı Siyah-Beyazlılar'dan sözleşmesinin feshedilmesi ile ayrılmıştı.