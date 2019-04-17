BEŞİKTAŞ’TA Spor Toto Süper Lig’in ikinci yarısında adeta formasına hasret kalan kaptan Oğuzhan Özyakup, takıma veda edeceği yolundaki iddiaları yalanladı. Ligin ikinci yarısında 11 maç geride kalırken, 4 karşılaşmada görev yapan ve sadece 28 dakika sahada kalan 26 yaşındaki futbolcu, “Beşiktaş’tan ayrılmayacağım. Yeni sezonda çok büyük beklentilerim var. Hakkımda çıkan söylentileri de ciddiye almıyorum” dedi. 19 yaşından bu yana Siyah-Beyazlı formayı giyen Ozzi’nin 3 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.