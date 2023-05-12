İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Mayıs 2023 Cuma / 22 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,6167
  • EURO
    21,4529
  • ALTIN
    1272.52
  • BIST100
    4840.88
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'tan Azerbaycan'da dostluk maçı
Spor

Beşiktaş'tan Azerbaycan'da dostluk maçı

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Azerbaycan ekibi Sabah FC ile bir yardım maçı düzenleyecek. Siyah-beyazlılar, bugün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

IHA12 Mayıs 2023 Cuma 15:07 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan Azerbaycan'da dostluk maçı
ABONE OL

Beşiktaş, Azerbaycan Premier Lig ekiplerinden Sabah FC ile oynayacağı dostluk maçının hazırlıklarını, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşularıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maç ile tamamlandı. Basına kapalı gerçekleştirilen idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Siyah-beyazlılar, Azerbaycan Premier Lig ekiplerinden Sabah FC ile oynayacağı maç için bugün saat 15.00'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Bakü'ye giderek kampa girecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.