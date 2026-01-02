İSTANBUL 7°C / 6°C
Spor

Beşiktaş, orta saha transferi için rotasını Belçika'ya çevirirken Mario Stroeykens'i gündemine aldı. Siyah-beyazlıların, Anderlecht forması giyen 21 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği belirtildi.

HABER MERKEZİ2 Ocak 2026 Cuma 21:11 - Güncelleme:
ABONE OL

Orta sahasını genç ve dinamik bir isimle güçlendirmek isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarında rotasını Belçika'ya çevirirken Anderlecht'in 21 yaşındaki oyuncusu Mario Stroeykens'i gündemine aldı.

Sacha Tavolieri'nin haberine göre, Beşiktaş'ın orta saha transferinde gündemine Mario Stroeykens'i aldığı belirtildi.

Siyah-beyazlıların, Anderlecht forması giyen 21 yaşındaki Mario Stroeykens'i satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istediği aktarıldı.

SÖZLEŞMESİ VE PİYASA DEĞERİ

Mario Stroeykens'in Anderlecht ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. Genç oyuncunun güncel piyasa değeri 8 milyon euro.

Anderlecht'in Mario Stroeykens için bonservisli satıştan yana tavır sergilediği ifade edildi.

PERFORMANSI

Mario Stroeykens, bu sezon Anderlecht'te 22 müsabakada forma şansı buldu. Demokratik Kongolu oyuncu bu mücadelelerde 1 gol ile 1 asist üretti.

