2 Ocak 2026 Cuma
  • Beşiktaş'tan Benfica'ya takas teklifi! Gündemdeki isim Schjelderup
Spor

Beşiktaş'tan Benfica'ya takas teklifi! Gündemdeki isim Schjelderup

Beşiktaş, Benfica'da forma giyen genç yetenek Andreas Schjelderup'u transfer listesine aldı. Siyah-beyazlıların, bu transfer için Rafa Silva'yı takas kozu olarak masaya sürdüğü belirtildi.

2 Ocak 2026 Cuma 07:35
Beşiktaş'tan Benfica'ya takas teklifi! Gündemdeki isim Schjelderup
Beşiktaş, Benfica forması giyen Andreas Schjelderup'u transfer gündemine aldı. Portekiz basınından Record'un iddiasına göre; Siyah-Beyazlılar, 21 yaşındaki genç yetenek için yapılan görüşmelerde, Portekiz ekibinin eski yıldızı Rafa Silva'yı takas kozu olarak masaya sürdü. Transfer görüşmelerinin seyri, Benfica'nın bu 'tecrübe-gençlik' değişimine vereceği cevaba göre netleşecek.

İTALYAN DEVİ ROMA DA PUSUDA

Benfica'da düzenli forma şansı bulamadığı için ayrılmaya sıcak bakan Norveçli sol kanat oyuncusu için İtalya'nın köklü ekiplerinden Roma'nın da devrede olduğu ileri sürüldü. 2022- 23 sezonunun devre arasında Nordsjaelland'dan 9 milyon euro karşılığında transfer edilen Andreas Schjelderup, bu sezon Portekiz ekibiyle çıktığı 21 karşılaşmada 967 dakika süre alırken, 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

PİYASA DEĞERİ 14 MİLYON EURO

Transfermarkt verilerine göre başarılı oyuncunun güncel piyasa değeri 14 milyon euro olan Schjelderup'un Benfica ile olan sözleşmesi Haziran 2028'e kadar devam ediyor. Kariyerine Tromso altyapısında başlayan 21 yaşındaki Norveçli, özellikle teknik kapasitesi, dripling yeteneği ve oyun görüşüyle Avrupa'nın en potansiyelli kanat oyuncuları arasında gösteriliyor.

Popüler Haberler
