Beşiktaş ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah beyazlılar, Gremio forması giyen Gustavo Martins için girişimlerini hızlandırdı. Kartal, 3.5 milyon euroluk bir teklifle Brezilya ekibinin kapısını çaldı. Bu teklifi kabul etmeyen Gremio 6 milyon eurodan kapıyı açıyor. Beşiktaş'ın sonraki satıştan pay ve bonuslarla bu rakamı dengelemeye çalıştığı bildiriliyor. İki kulüp arasında görüşmeler devam ediyor. Martins'in Gremio ile olan sözleşmesi 2027 yılının Aralık ayında sona eriyor.

PİYASA DEĞERİ 3 MİLYON EURO

Bu sezon 32 maçta görev alan yetenekli futbolcu, 5 kez fileleri sarsmayı başardı. Martins'in güncel piyasa değeri ise 3 milyon euro olarak gösteriliyor. Genç yaşına rağmen Brezilya U23 Milli Takımı'na kadar yükselen oyuncu, saha içinde liderlik özellikleri ve soğukkanlı oyun yapısıyla tanınıyor. 23 yaşındaki savunmacı, 2025 sezonunda özellikle sakatlıkların yaşandığı dönemlerde sağ bek pozisyonunda da görev alarak çok yönlülüğünü kanıtlamıştı.