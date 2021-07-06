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Spor

Beşiktaş'tan Bruma bombası! Teklif sunuldu, transfer...

Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş hücum transferin atağa kaktı. PSV'nin yıldız kanat oyuncusu Bruma'yı kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen siyah beyazlılar teklifini Hollanda ekibine sundu. Beşiktaş'ın Bruma teklifinde zorunlu satın alma opsiyonu da bulunuyor.

Star.com.tr6 Temmuz 2021 Salı 00:51 - Güncelleme: 6 Temmuz 2021 Salı 00:51
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Bonservisi Hollanda ekiplerinden PSV'de olan yıldız kanat forvet Bruma için Beşiktaş'ın devrede olduğu iddia edildi. Hollanda basınının aktardığı haberde Beşiktaş, Bruma için PSV'ye kiralama teklifi hazırladı. Siyah beyazlılar sözleşmeye zorunlu satın alma opsiyonu eklemeyi de teklif etti.

12 MİLYON EURO BONSERVİS İLE ALMIŞTI

Hollanda ekibi PSV, Bruma'yı RB Leipzig'den 12 milyon euro bonservis ile satın almıştı. Beklentilerin altında kalan Bruma geçtiğimiz sezon Yunanistan ekibi Olympiakos'ta forma giymişti. Eindhoven'da, Bruma 31 resmi maçta beş gol ve dört asistle ile oynamış ancak beklenenin altın kalmıştı. Yunanistan'da ise çıktığı 33 maçta 9 gol 3 asistlik performans gösterdi. Bruma Hollanda ekibinden ayrılmaya hazırlanıyor. Transfer en ciddi ilgilenen takım ise Beşiktaş. Portekizli yıldız yedi günlük bir eğitim kampı için PSV ile Almanya'ya gitti.

Star.com.tr

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