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Spor

Beşiktaş'tan Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül açıklaması

Beşiktaş'ta 31. haftada oynanan Kasımpaşa maçında sakatlanan Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül'ün durumu netlik kazandı.

10 Temmuz 2020 Cuma 19:41 - Güncelleme: 10 Temmuz 2020 Cuma 19:41
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Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı Kasımpaşa maçında sakatlıkları nedeniyle ilk yarıda oyundan çıkmak durumunda kalan yıldızları Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül'ün sağlık durumlarına ilişkin bir bilgilendirme yayımladı. 

İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbol Takımımızın Süper Lig’in 31. haftasında Vodafone Park’ta Kasımpaşa ile oynadığı müsabakada, sağ alt baldırında ağrı hissettiği için oyundan çıkan Burak Yılmaz ile sağ dizine aldığı darbe sonrası oyuna devam edemeyen Gökhan Gönül, bugün Acıbadem Hastanesi’nde MR görüntülemesinden geçmiş, yapılan görüntüleme neticesinde, Burak Yılmaz’ın baldır arka adalesinde (soleus) hafif-orta düzey zorlanma, Gökhan Gönül’ün sağ dizinde künt darbeye bağlı doku zedelenmesi tespit edilmiştir.

Burak Yılmaz ile Gökhan Gönül’ün tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

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