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Spor

Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın iddialarını yalanladı: Aboubakar'ın oynamama sebebi sadece sakatlık

Beşiktaş Kulübü, Burak Yılmaz'ın Vincent Aboubakar ile ilgili ortaya attığı iddiaların ardından konuya ilişkin paylaşımda bulundu. Siyah beyazlı yönetim yaptığı açıklamada oyuncunun sadece sağlık sorunu sebebi ile maçlara çıkamadığını belirtti.

14 Kasım 2023 Salı 15:59 - Güncelleme:
Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın iddialarını yalanladı: Aboubakar'ın oynamama sebebi sadece sakatlık
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Beşiktaş, eski teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın açıklamalarının ardından Vincent Aboubakar'la ilgili bir açıklama yaptı.

Burak Yılmaz'ın Aboubakar ile ilgili "4 ay sonraki parasını alamadığı için oynamıyor" iddiasının gerçekleri yansıtmadığı belirtildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kamerunlu golcünün forma giymemesinin tek nedeninin sakatlık olduğu belirtildi.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Futbolcumuz Vincent Aboubakar ile ilgili olarak bugün basında yer alan iddia nedeniyle açıklama yapma gereği doğmuştur.

Aboubakar'ın ileri vadeli ödemelerini talep edip, bu talebinin karşılanmamasından dolayı formasını giyemediği yönündeki iddialar gerçekleri yansıtmamaktadır. Aboubakar'ın Futbol A Takımımızın oynadığı son 4 karşılaşmada forma giyememesinin tek nedeni sakatlığıdır.

Kulübümüzdeki tüm sporcuların, teknik kadroların ve personelin hakediş ödemeleri, zamanında ve düzenli olarak yapılmaktadır. Bununla birlikte oyuncularımızın, teknik kadroların ve personelin ihtiyaçları olması halinde Kulübümüzün imkanları dahilinde avans ödemesi de yapılmaktadır. Aboubakar'ın da bu doğrultudaki talebi üzerine yakın tarihteki oluşacak hakedişlerine mahsuben bir kereye mahsus olmak üzere aylar öncesinden kendisine ödeme yapılmıştır.

Bu husus yakın zamanın da değil, aylar öncesinin konusudur. Futbolcunun acil oluşan ihtiyacını karşılamak için kulüpten alacağına mahsuben, oyuncunun huzuru da dikkate alınarak ödeme yapılmıştır. Kaldı ki bu miktar, çok da yüksek olmayan bir meblağdır.

Sağlık Kurulu Koordinatörümüz Tekin Kerem Ülkü'nün Vincent Aboubakar'ın sağlık durumu ile ilgili açıklaması ise şu şekildedir: "Futbol A Takımımızın, Bodo/Glimt ile oynadığı müsabaka öncesinde ısınma esnasında sağ uyluk arkasında ağrı hisseden oyuncumuz Vincent Aboubakar'ın Altunizade Acıbadem Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun bu yaralanma ile ilgili tedavisi sağlık ekibimizce sürdürülmektedir."

BURAK YILMAZ NE DEDİ?

Beşiktaş'ın eski teknik sorumlusu Burak Yılmaz, Aboubakar için şu sözleri kullanmıştı:

"Araştırınca öğrendim ki bizim Kamerunlu golcümüz, 4 ay sonraki alacağının ödenmesi için ısrar ediyormuş. Ödeme yapılmayınca ağrılarının da devam ettiğini söylediler. Ama hayır, bilimi araya koyarak dedikodu yapmak istemiyorum. Takdirini Beşiktaşlı yöneticilere bırakıyorum.."

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