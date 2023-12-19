İSTANBUL 13°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Aralık 2023 Salı / 7 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,0882
  • EURO
    31,8654
  • ALTIN
    1896.23
  • BIST100
    7644.74
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'tan büyük sürpriz! Kara Kartal, Anastasios Bakasetas'ın peşinde
Spor

Beşiktaş'tan büyük sürpriz! Kara Kartal, Anastasios Bakasetas'ın peşinde

Beşiktaş'ta ara transfer dönemi çalışmaları sürerken flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlıların, bordo-mavililerde forma giyen Anastasios Bakasetas'ı gündemine aldığı iddia edildi. İşte detaylar...

19 Aralık 2023 Salı 14:48 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan büyük sürpriz! Kara Kartal, Anastasios Bakasetas'ın peşinde
ABONE OL

Beşiktaş, Trabzonspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve 3 kez yapılan görüşmelere rağmen yeni sözleşme imzalamaya yanaşmayan Anastasios Bakasetas'ı gündemine aldı.

Son olarak Trabzonspor'dan 3 yıllık yeni sözleşme ve 1.75 milyon euro'luk net ücret teklifi alan Bakasetas, henüz bu teklife yanıt vermedi. Beşiktaş, Trabzonspor ile Yunan yıldız arasındaki görüşmeleri yakından takip etmeye başladı.

ARA TRANSFERDE DE OLABİLİR

Bakasetas'ın ikna edilememesi durumunda Beşiktaş, temaslara başlayacak. Yunan orta sahayı ara transferde kadrosuna katmak için de harekete geçmeye hazır olan Beşiktaş, Trabzonspor'a teklifini sunacak.

Trabzonspor'un yazın serbest kalacak olan Bakasetas'ı satmak istemesi durumunda başkanlar düzeyinde de pazarlıklar başlayacak.

BAKASETAS'IN SÜPER LİG RAKAMLARI

2019 yazında AEK Atina'dan Alanyaspor'a transfer olan Bakasetas, Ocak 2021'de ise Trabzonspor'a 3 milyon euro bonservis karşılığında geçti.

Trendyol Süper Lig'de 146 maça çıkan Bakasetas, 43 gol atıp 19 asist yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.