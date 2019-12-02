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Beşiktaş'tan Caner Erkin kararı

Beşiktaş yönetimi, Caner Erkin ile devre arasında masaya oturacak. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan tecrübeli sol beke yeni mukavele karşılığında 1 milyon 750 bin Euro olan ücretinden 500 bin Euro indirime gitmesi istenecek.

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Beşiktaş'ın bu sezon özellikle hücumdaki performansıyla ön plana çıkan futbolcularından Caner Erkin'in mukavelesi Haziran'da sona erecek. Teknik heyet ise takıma katkısından son derece memnun olduğu 31 yaşındaki futbolcuyla devam etmek istediğini yönetime bildirdi. Bunun üzerine Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi, tecrübeli sol bekle devre arasında masaya oturup, yeni sözleşme önerisinde bulunma kararı aldı.
 
İMZALAR OCAK AYINDA ATILACAK
 
2017'den bu yana siyah-beyazlı formayı giyen oyuncunun da kariyerini Beşiktaş'ta sürdürmek istediği ifade edilirken, kendisine yapılacak teklifin detayları belli oldu. Ekonomik sorunlar nedeniyle bütçeyi kısmayı planlayan yönetim, 1 milyon 750 bin Euro maaş alan Caner Erkin'e 2 yıllık sözleşme ve 1 milyon 250 bin Euro maaş teklif edecek. Anlaşma sağlanması halinde ocak ayında imzalar atılacak.
 
AVCI'DAN İDEAL KADROYA DÖNÜŞ
 
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Slovan Bratislava maçının ardından İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasında ideal kadrosuna dönüş yapacak. Bratislava karşısında vasatın altında kalan Rebocho'yu dinlendirmeyi planlayan Avcı, Portekizli sol bekin görev bölgesine Caner'i çekecek. Tecrübeli hoca, sol kanada N'Koudou'yu koyarken orta sahada da Atiba-Elneny ikilisi ile başlayacak. N'Koudou, Ljajic, Diaby üçlüsünün önünde ise Burak yer alacak.
 
Sabah
 

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