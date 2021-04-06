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Spor

Beşiktaş'tan CAS hamlesi

Beşiktaş, UEFA'ın verdiği ceza için CAS'a itiraz başvurusunun yasal süreç içinde yapıldığını KAP'a bildirdi.

DHA06 Nisan 2021 Salı 19:18 - Güncelleme: 06 Nisan 2021 Salı 19:18
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UEFA, vadesi geçmiş borçları gerekçesiyle Beşiktaş'a 2021-22 sezonunda Avrupa'dan elde edeceği gelirin yüzde 15'ine el koyma cezası vermişti. Ancak siyah-beyazlı kulübün verilen karar için CAS'a başvuru yapabileceği belirtilmişti. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada yasal süreç içinde CAS'a başvurulduğu ifade edildi.

Beşiktaş Kulübü'nden KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"24.03.2021 tarihinde yapılan açıklamamızda, tebliğ edilen kararın henüz kesinleşmediği, CAS'a gitme hakkımızın bulunduğu ve konuya ilişkin değerlendirmelerimizin sürmekte olduğu bildirilmiştir. Bu çerçevede İsviçre'deki Court of Arbitration for Sport – CAS (Spor Tahkim Mahkemesi) nezdinde gerekli itirazlarımız yasal süresi içerisinde yapılmıştır."

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