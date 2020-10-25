25 Ekim 2020 Pazar 09:59 - Güncelleme: 25 Ekim 2020 Pazar 09:59

Transfer döneminin son günlerinde bir çok isim sonrası Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katan Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, devre arasında bir forvet takviyesinin daha yapılacağını açıklamıştı. Başkanın gönlündeki oyuncunun ise Cenk Tosun olduğu ortaya çıktı. Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde de milli oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Ahmet Nur Çebi bu kez işi bitirmek istiyor.

HEDEFİ AVRUPA ŞAMPİYONASI

Mart ayında çapraz bağ ameliyatı olan ve 2 Kasım'da sahalara dönmesi beklenen 29 yaşındaki oyuncuyu kiralamak isteyen Beşiktaş yönetimi kolları sıvadı. Cenk'in Everton'daki durumunu ocak ayında takip edecek olan siyah-beyazlılar, yeterli şansı bulamaması ve ayrılmayı düşünmesi halinde eski futbolcusuna teklif yapacak. Oyuncu da Avrupa Şampiyonası için düzenli forma giyeceği bir takım arıyor.

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C.Palace'ta kiralık oynarken çapraz bağ ameliyatı olan Cenk'in 2 Kasım'da dönmesi bekleniyor. Oyuncu 245 gün sahalardan uzak kalmış olacak.

Sabah