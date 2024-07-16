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Spor

Beşiktaş'tan Cenk Tosun'a veda!

Beşiktaş, sözleşmesi sona eren Cenk Tosun'a veda etti. Golcü oyuncunun önümüzdeki sezon Fenerbahçe forması giymesi bekleniyor.

16 Temmuz 2024 Salı 00:04 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan Cenk Tosun'a veda!
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Beşiktaş, sözleşmesi sona eren Cenk Tosun'a veda paylaşımı yaptı.

"Cenk Tosun'a Emekleri İçin Teşekkür Ederiz." başlıklı paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı: "Yollarımızın ilk kez 2014 yılında kesiştiği, kazandığımız üç Süper Lig ve iki Türkiye Kupası şampiyonluğunda pay sahibi olan, A Milli Takımımızın değerli oyuncusu Cenk Tosun'la profesyonel sözleşmemiz sona ermiştir. Cenk Tosun'a Kulübümüze emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Tecrübeli golcünün, Fenerbahçe ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Sarı lacivertli takıma transferi kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

33 yaşındaki golcü, Beşiktaş formasını 227 kez giydi ve 96 gol, 30 asist yaptı.

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