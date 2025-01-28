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Spor

Beşiktaş'tan Cher Ndour kararı! Takımdan ayrılması bekleniyordu

Ara Transfer döneminde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Cher Ndour belirsizliği sürüyor. Siyah beyazlıların, performansından memnun kalmadığı performansından memnun kalmadığı 20 yaşındaki orta sahanın sözleşmesini feshedeceği konuşulurken, flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

TRT SPOR28 Ocak 2025 Salı 18:45 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan Cher Ndour kararı! Takımdan ayrılması bekleniyordu
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta bir de ayrılık gelişmesi yaşanabilir. Siyah beyazlıların performansından memnun kalmadığı Chel Ndour'un sözleşmesini feshedeceği konuşulurken, flaş bir gelişme yaşandı.

KAFİLEYE ALINDI

TRT Spor'un haberine göre; UEFA Avrupa Ligi'nde kritik bir maça çıkacak olan Beşiktaş'ta, Cher Ndour Twente maçı kadrosuna dahil edildi.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLECEK Mİ?

Öte yandan Beşiktaş'ın oyuncunun kiralık sözleşmesini feshederek Fransız ekibi PSG'ye göndermesi bekleniyor. Paris Saint-Germain kulübü ise Cher Ndour'u bonservisiyle birlikte İtalya'dan bir kulübe yollayacak.

SOLSKJAER NE DEMİŞTİ?

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Antalyaspor maçının ardından Cher Ndour'un durumuyla ilgili gelen soruya, "14 yabancımız var. Ligde 12 yabancı oyuncuyu kadroya alabiliyoruz. Cher Ndour'u da bu nedenle kadro dışı bırakmak zorunda kaldık. Kiralık bir oyuncu. İyi bir oyuncu ama durumunu bilmiyorum. Belki gider, belki kalır onunla ilgili net bir bilgim yok." yanıtını vermişti.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş'ta bu sezon 22 maçta süre bulan Cher Ndour, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.

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