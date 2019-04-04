Beşiktaş'tan çifte transfer bombası!

Beşiktaş'ta hedef Çağlar Söyüncü ile Ömer Toprak'ı stoperde beraber oynatmak… Bir süredir bu iki oyuncu için girişimler sürüyor.

Kısa bir süre önce Başkan Fikret Orman, Çağlar'ın menajerlerinden Almanların eski oyuncusu Thomas Strunz ile bir araya geldi.

Kendisi de eski bir defans oyuncusu olan Strunz, Orman'a, "Şampiyonlar Ligi'ne kalmanız durumunda kiralanması için elimden gelen yardımı yapacağım" sözü verdi.

(Sabah)