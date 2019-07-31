Beşiktaş'tan çifte transfer harekatı
Beşiktaş Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın isteğiyle, siyah beyazlı yönetim Melnjak ve Neustadter için hamle yapacak.
F.Bahçe ile yolları ayıran Roman’ın bonservisi elinde. Melnjak’ın ise Rizespor ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Akşam
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