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Spor

Beşiktaş'tan çok konuşulacak transfer! Şenol Güneş istedi, yıldız isim geliyor

Beşiktaş'ta ara transferin son günlerinde çalışmalar hızlandı. Aboubakar ve Hadziahmetovic ile kadrosunu güçlendiren Beşiktaş, şimdi de Şenol Güneş'in istediği bir diğer yıldız ismi getiriyor. İşte detaylar...

3 Şubat 2023 Cuma 21:04 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan çok konuşulacak transfer! Şenol Güneş istedi, yıldız isim geliyor
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Ara transferde Vincent Aboubakar ve Amir Hadziahmetovic'i kadrosuna katan Beşiktaş'ta vites yükseltildi. Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, milli yıldızı getirmeye hazırlanıyor.

BEŞİKTAŞ'TA TRANSFER MESAİSİ SÜRÜYOR

Sezon başında yaptığı transferlerle gündem olan Beşiktaş, ara transferde de yaptığı takviyelerle ses getirmeyi başardı. Wout Weghorst'un ayrılığı sonrası Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katan siyah-beyazlılari Konyaspor'dan Amir Hadziahmetovic'i de renklerine bağladı.

ŞENOL GÜNEŞ, MİLLİ YILDIZI İSTEDİ

Transferde vitesi yükselten Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda gözünü Okay Yokuşlu'ya dikti. West Bromwich forması giyen milli yıldızın siyah-beyazlılarda forma giymeye sıcak baktığı ve transferin satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak gerçekleşeceği iddia edildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Okay Yokuşlu, bu sezon West Bromwich formasıyla şu ana kadar 27 resmi maça çıktı ve bunların 22'sinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1921 dakika süre alan milli oyuncu, 3 golle skora etki etti.

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