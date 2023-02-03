Beşiktaş'tan çok konuşulacak transfer! Şenol Güneş istedi, yıldız isim geliyor

Ara transferde Vincent Aboubakar ve Amir Hadziahmetovic'i kadrosuna katan Beşiktaş'ta vites yükseltildi. Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, milli yıldızı getirmeye hazırlanıyor.

BEŞİKTAŞ'TA TRANSFER MESAİSİ SÜRÜYOR

Sezon başında yaptığı transferlerle gündem olan Beşiktaş, ara transferde de yaptığı takviyelerle ses getirmeyi başardı. Wout Weghorst'un ayrılığı sonrası Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katan siyah-beyazlılari Konyaspor'dan Amir Hadziahmetovic'i de renklerine bağladı.

ŞENOL GÜNEŞ, MİLLİ YILDIZI İSTEDİ

Transferde vitesi yükselten Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda gözünü Okay Yokuşlu'ya dikti. West Bromwich forması giyen milli yıldızın siyah-beyazlılarda forma giymeye sıcak baktığı ve transferin satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak gerçekleşeceği iddia edildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Okay Yokuşlu, bu sezon West Bromwich formasıyla şu ana kadar 27 resmi maça çıktı ve bunların 22'sinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1921 dakika süre alan milli oyuncu, 3 golle skora etki etti.