Beşiktaş'tan Denis Vavro'ya yakın markaj!

Beşiktaş, ara transfer döneminde önemli oyuncuları renklerine bağlamıştı. Braga'dan Al Musrati ile Legia Varşova'dan Ernest Muci, Beşiktaşlı olmuştu.

Beşiktaş'ta transfer harekatı yazın da devam edecek. Kartal savunma hattına mutlaka bir isim almak istiyor.

BEŞİKTAŞ İZLEMEYE GEÇTİ

Liste başında ise Denis Vavro var. Siyah beyazlı scoutlar Kopenhag-Manchester City maçında Slovak savunma oyuncusunu izledi. 27 yaşındaki futbolcu izlenmeye devam edilecek. Vavro'nun Danimarka temsilcisiyle 2026'ya kadar kontratı bulunuyor.

SEZON PERFORMANSI

Bonservis bedeli 4 milyon euro olan tecrübeli savunma oyuncusu bu sezon 33 karşılaşmaya çıktı. Vavro, 3 defa fileleri havalandırırken 1 de asist yaptı.