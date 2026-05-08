Beşiktaş'tan derbi açıklaması! Trabzonspor taraftarı...

Süper Lig'de Beşiktaş ile Trabzonspor, 33. hafta müsabakasında karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde, karşılaşmada deplasman taraftarlarının olmayacağı açıklandı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "İl Güvenlik Kurulu kararı uyarınca Trabzonspor taraftarları, Tüpraş Stadyumu misafir takım tribününde yer almayacaktır" ifadeleri yer aldı.
İşte Beşiktaş'ın açıklaması;
Beşiktaşımız, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın (9 Mayıs) saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda Trabzonspor ile karşılaşacak.
Müsabakanın biletlerinin satışı; Tüpraş Stadyumu Bilet Satış Gişesi, passo.com.tr web sitesi ve Passo akıllı telefon uygulamasında devam etmektedir.
Taraftarlarımız, misafir takım tribününden bilet satın alabilirler. Bilet fiyatı 1.250 TL'dir.
