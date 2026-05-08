İSTANBUL 26°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Mayıs 2026 Cuma / 22 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,3704
  • EURO
    53,4751
  • ALTIN
    6878.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'tan derbi açıklaması! Trabzonspor taraftarı...
Spor

Beşiktaş'tan derbi açıklaması! Trabzonspor taraftarı...

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor, 9 Mayıs Cumartesi günü Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Derbi öncesinde siyah-beyazlı kulüp, bordo-mavili taraftarların derbide yer alamayacağını açıkladı.

HABER MERKEZİ8 Mayıs 2026 Cuma 18:55 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan derbi açıklaması! Trabzonspor taraftarı...
ABONE OL

Süper Lig'de Beşiktaş ile Trabzonspor, 33. hafta müsabakasında karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde, karşılaşmada deplasman taraftarlarının olmayacağı açıklandı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "İl Güvenlik Kurulu kararı uyarınca Trabzonspor taraftarları, Tüpraş Stadyumu misafir takım tribününde yer almayacaktır" ifadeleri yer aldı.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması;

Beşiktaşımız, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın (9 Mayıs) saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda Trabzonspor ile karşılaşacak.

Müsabakanın biletlerinin satışı; Tüpraş Stadyumu Bilet Satış Gişesi, passo.com.tr web sitesi ve Passo akıllı telefon uygulamasında devam etmektedir.

İl Güvenlik Kurulu kararı uyarınca Trabzonspor taraftarları, Tüpraş Stadyumu misafir takım tribününde yer almayacaktır.

Taraftarlarımız, misafir takım tribününden bilet satın alabilirler. Bilet fiyatı 1.250 TL'dir.

Taraftarlarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız.

ÖNERİLEN VİDEO

8 saniyelik şov pahalıya patladı: Polis cezada acımadı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.