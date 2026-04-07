Beşiktaş camiası, Fenerbahçe derbisinde 90+7'de verilen penaltı kararı sonrası hakem Yasin Kol ve VAR hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy'a yönelik protestolarını sürdürüyor. Penaltı kararı sonrası Siyah-Beyazlı ekip; sosyal medya hesaplarından "Skandal bir penaltı kararı" ve "Emek hırsızları" ifadelerinin yer aldığı paylaşımlarda bulundu. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Teknik Direktör Sergen Yalçın ve futbolcular da maç sonu açıklamalarıyla hakem yönetimine sert tepki göstermişti. Öfke dün sabah saatlerinde de hız kesmedi. Beşiktaş Tüpraş Stadyumu dış cephesine, üzerinde "Kukla VAR" yazan dev bir pankart asıldı. Bu görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Öte yandan tartışmalı pozisyonu yorumlayan eski hakemler ise ortak bir paydada buluşamadı. Hakem yorumcuların bir kısmı pozisyonun penaltı olduğunu savunurken, diğer bir kesim ise kararın hatalı olduğunu belirtti.

NE OLMUŞTU?

Mücadelenin son anlarında Dorgeles Nene, ceza sahasına girerken Agbadou'nun müdahalesiyle yerde kalmış; hakem Yasin Kol ise beyaz noktayı işaret etmişti. VAR hakemiyle iletişime geçen Kol, pozisyonu ekranda izlemeye gerek duymayarak kararını korumuştu.