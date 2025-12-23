Beşiktaş'tan derbi sonrası peş peşe paylaşımlar

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek derbiden galibiyetle ayrıldı.
Siyah-beyazlılar, Kadıköy'de alınan kritik galibiyetin ardından sosyal medyada üst üste paylaşımlarla dikkat çekti. Beşiktaş'ın ilk paylaşımında, "Az bekleteceğiz." ifadesine yer verildi.
Bu paylaşımın kısa süre sonrasında ise siyah-beyazlı kulüp, "Karşıda bir işimiz vardı." mesajını yayımladı.
Karşıda bir işimiz vardı. ��— Beşiktaş JK (@Besiktas) December 23, 2025
Fenerbahçe 1-2 Beşiktaş #BurasıBeşiktaş �� pic.twitter.com/uvOca3tzD8
Beşiktaş, bu paylaşımın ardından derbi galibiyetine ait bir video daha yayımladı.
Siyah beyazlılar "2025 özetiniz hazır" başlıklı bir video daha paylaştı.
#LetTheFunBEGIN pic.twitter.com/mep99ceixd— Beşiktaş JK (@Besiktas) December 23, 2025
2025 özetiniz de hazır! �� @Fenerbahce pic.twitter.com/KmFHiQ7LdM— Beşiktaş JK (@Besiktas) December 23, 2025