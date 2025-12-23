İSTANBUL 12°C / 7°C
  • Spor
  • Beşiktaş'tan derbi sonrası peş peşe paylaşımlar
Spor

Beşiktaş'tan derbi sonrası peş peşe paylaşımlar

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe deplasmanında 2-1 kazanan Beşiktaş, derbi galibiyetinin ardından sosyal medyada art arda paylaşımlar yaptı.

HABER MERKEZİ23 Aralık 2025 Salı 23:27 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan derbi sonrası peş peşe paylaşımlar
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek derbiden galibiyetle ayrıldı.

Siyah-beyazlılar, Kadıköy'de alınan kritik galibiyetin ardından sosyal medyada üst üste paylaşımlarla dikkat çekti. Beşiktaş'ın ilk paylaşımında, "Az bekleteceğiz." ifadesine yer verildi.

Bu paylaşımın kısa süre sonrasında ise siyah-beyazlı kulüp, "Karşıda bir işimiz vardı." mesajını yayımladı.

Beşiktaş, bu paylaşımın ardından derbi galibiyetine ait bir video daha yayımladı.

Siyah beyazlılar "2025 özetiniz hazır" başlıklı bir video daha paylaştı.

