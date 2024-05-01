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Spor

Beşiktaş'tan dev hamle! Hedefteki isim Andre Silva

Bu sezon tüm planları boş çıkan Beşiktaş gelecek sezon için düğmeye astı. Kadrosuna kaliteli isimler takviye etmek isteyen siyah beyazlı ekip, bonservisi Leipzig'te bulunan Andre Silva'yı gündemine aldı. İşte detaylar...

Takvim1 Mayıs 2024 Çarşamba 09:07 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan dev hamle! Hedefteki isim Andre Silva
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Süper Lig'de aldığı Fenerbahçe yenilgisiyle üçüncülük hedefi de zora giren Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi.

Yeni sezonda kadrosuna bir forvet takviyesi yapması beklenen Siyah-Beyazlılar'ın bonservisi Bundesliga ekibi Leipzig'te bulunan ve bu sezon Real Sociedad'da kiralık oynayan Portekizli golcü Andre Silva'yı gündemine aldığı öğrenildi.

HAMLE YAPILACAK

25 yaşındaki golcü ile yakından ilgilenen Kartal'ın Alman ekibine dönmesi beklenen yıldız futbolcu için sezon sonunda girişimlere başlaması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon İspanyol ekibi ile 23 maça çıkan Silva 3 gole imza attı. İspanya'da kötü bir sezon geçiren Silva'nın da yeni sezonda başka bir takımda forma giymeye sıcak baktığı ifade ediliyor.

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