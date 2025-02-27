Beşiktaş'tan dikkat çeken açıklama: Görevinden el çektirilmesini talep ediyoruz

Beşiktaş Kulübü, sosyal medyadaki iddialar üzerine bir açıklama yaptı.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Bir sosyal medya platformundaki paylaşımıyla beyhude ve acınası bir çabayla voleybol şubemizi zan altında bırakmaya çalışan, hayal dünyasında kurguladığı çirkin senaryoyla sporcumuza ve idari personelimize iftira atmakta beis görmeyen, bir dönem kulübümüzde Voleybol Şube Sorumluluğu görevinde bulunan ve ne yazık ki Kongre Üyemiz olan şahısla hukuk yoluyla hesaplaşmak için girişimlere başlanmıştır.

Şerefli mücadelemize leke sürmeye çalışmak kimsenin harcı da haddi de değildir. Kerameti kendinden menkul bu şahsın hezeyanları alsa alsa kayadan toz alır. Unutulmasın ki Beşiktaş ağır taştır.

Paydaşı olduğumuz Türkiye Hentbol Federasyonu'nda görev yapan söz konusu şahsın görevden el çektirilmesini kulübümüz sayesinde federasyonda önemli makamlarda bulunanlardan talep ediyoruz.

Beşiktaşlılık ve Beşiktaş değerlerinden nasibini alamamış malum kişinin kulübümüzle ilişiğinin kesilmesi amacıyla ivedilikle disiplin sürecinin başlatılacağını camiamızın bilgisine sunarız."