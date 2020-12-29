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Spor

Beşiktaş'tan dikkat çeken iç saha performansı

Beşiktaş, Süper Lig'de evindeki galibiyet serisini 5 maça çıkardı.

29 Aralık 2020 Salı 00:59 - Güncelleme: 29 Aralık 2020 Salı 00:59
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Süper Lig'deki ilk iki iç saha maçında Fraport TAV Antalyaspor'la 1-1 berabere kalan ve Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olan siyah beyazlı ekip, ardından konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 1-0, Medipol Başakşehir'i 3-2, Kasımpaşa'yı 3-0, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0 ve Demir Grup Sivasspor'u 3-0 yendi.

GÜVEN YALÇIN'IN LİGDEKİ İLK GOLÜ

Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren Güven Yalçın, bu sezon ligdeki ilk gol sevincini yaşadı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Rio Ave ile oynanan maçta fileleri havalandıran Güven, Süper Lig'de görev aldığı 10 maçta skor üretememişti.

Güven ayrıca Ziraat Türkiye Kupası'nda Tarsus İdman Yurdu ile oynanan karşılaşmada gol attı.

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