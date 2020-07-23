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Spor

Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz'e yeni sözleşme

Beşiktaş ile bir yıllık daha anlaşması olmasına rağmen ücretinde iyileştirme isteyen Dorukhan Toköz ile 3+1 yıllık yeni sözleşme imzalanacak.

23 Temmuz 2020 Perşembe 09:25 - Güncelleme: 23 Temmuz 2020 Perşembe 09:25
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Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle 7. haftadaki Alanyaspor maçından bu yana forma giyemeyen Dorukhan Toköz ile 1 yıllık daha kontratı olmasına rağmen yeni sözleşme imzalanacak. Eski yönetimin yıllık 1.2 milyon Euro’luk teklifini kabul eden Milli oyuncu, daha sonra ise 1.7 milyon Euro talep etmişti.

Yaşanan bu gelişmeler sonrasında 24 yaşındaki yıldız, yönetim ile yaptığı son görüşmelerde önemli bir yol kat etmeyi başararak, 1.3 milyon Euro’ya el sıkıştı. Dorukhan’ın önümüzdeki günler içerisinde Siyah-Beyazlılar 3+1 yıllık kontratı imzalamasının beklendiği öğrenildi.

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