Beşiktaş'tan Dusan Tadic açıklaması

Beşiktaş'ta uzun yıllar yöneticilik yapan ve transferden sorumlu olan Erdal Torunoğulları, Beşiktaş'ın da transfer listesinde olduğu ve teklif yapıldığı Dusan Tadic'in Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından açıklamada yaptı.

Erdal Torunoğulları, "Bizdeki temel hata, futbolcunun geçmişine para ödemek. Oysa asıl yapılması gereken, Futbolcunun geleceğine yatırım yapmaktır" ifadelerini kullandı.

EMRE KOCADAĞ'IN AÇIKLAMASI

Beşiktaş'ta Emre Kocadağ, Augsburg ile oynanan maçın ardından Tadic ile ilgilendiklerini açıklamıştı. Ancak Sırp futbolcunun tercihi Fenerbahçe oldu.