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Spor

Beşiktaş'tan Dusan Tadic açıklaması

Beşiktaş'ın da transfer listesinde bulunan ancak Fenerbahçe'ye transfer olan başarılı forvet Dusan Tadic için siyah-beyazlılardan açıklama geldi.

16 Temmuz 2023 Pazar 14:00 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan Dusan Tadic açıklaması
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Beşiktaş'ta uzun yıllar yöneticilik yapan ve transferden sorumlu olan Erdal Torunoğulları, Beşiktaş'ın da transfer listesinde olduğu ve teklif yapıldığı Dusan Tadic'in Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından açıklamada yaptı.

Erdal Torunoğulları, "Bizdeki temel hata, futbolcunun geçmişine para ödemek. Oysa asıl yapılması gereken, Futbolcunun geleceğine yatırım yapmaktır" ifadelerini kullandı.

EMRE KOCADAĞ'IN AÇIKLAMASI

Beşiktaş'ta Emre Kocadağ, Augsburg ile oynanan maçın ardından Tadic ile ilgilendiklerini açıklamıştı. Ancak Sırp futbolcunun tercihi Fenerbahçe oldu.

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