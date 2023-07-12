Beşiktaş'tan Dusan Tadic hamlesi! Bedavaya gelecek

Yeni sezon hazırlıklarını Almanya'da sürdüren Beşiktaş, hücuma zenginlik kazandırmak için transfer girişimlerini hızlandırdı. Beşiktaş'ta Dusan Tadic'in Ajax ile yapacağı görüşme bekleniyor. Yönetim, Hollanda ekibiyle sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan deneyimli futbolcu için tüm şartları zorlama kararı aldı. Beşiktaş'a menajerler aracılığıyla önerilen 34 yaşındaki futbolcuya olumlu yanıt veren yönetim, Dusan Tadic'in Ajax'tan bonservisiyle ayrılmasını bekliyor.

"KULÜBÜNLE GÖRÜŞ"

Siyah-beyazlı yetkililer tecrübeli yıldız için bonservis bedeli ödemek istemediği için menajeri aracılığıyla, "Seni takımımızda görmeyi isteriz. Ancak bonservis bedelin sıkıntı yaratıyor. Kulübünle görüş ve bonservisini bedelsiz al, hemen sözleşme imzalayalım." teklifinde bulundu. Sırp oyuncu, Ajax ile bir yıllık sözleşmesini feshederse temaslar hızlanacak.

MENAJERİ RANDEVU İSTEDİ

Bu gelişme üzerine başarılı kanat oyuncusunun menajerinin de Ajax kulübü yetkililerinden randevu istediği ve Beşiktaş'tan gelen teklifi kabul etmek istediklerini belirterek, Dusan Tadic'in bonservisini alma konusunda kolaylık isteyeceği öğrenildi. Beşiktaşlı yetkililerin de Dusan Tadic'e yaptığı teklifin detayları belli oldu. Siyah-beyazlılar Sırp oyuncuya yıllık 2 milyon euro'dan 2+1 senelik bir kontrat önerdi.

1 HAFTA İÇİNDE YANIT VERECEK

Şu anda menajeri aracılığıyla Ajax'la ayrılık görüşmeleri yapan başarılı oyuncunun, Beşiktaş'a olumlu yanıt vermesi bekleniyor. Bu arada Beşiktaş'ın eski yıldızı Tosic'in de bu transfer için siyah-beyazlılara destek olduğu ve milli takımdan yakın arkadaşı olan Tadic'e Beşiktaş'a gitmesi için destek olduğu öğrenildi. Tadic'in en geç 1 hafta içinde yanıtını vereceği belirtildi.

DUSAN TADIC KİMDİR?

Tadic, bugüne kadar Sırp Milli takımında 98 maça çıktı, 21 gol attı. Futbola Vojvodina'da başlayan Tadic kariyeri boyunca Groningen, Twente, Southampton ve Ajax olmak üzere 5 farklı takımda oynadı.

434 GOLE ETKİ

Profesyonel kulüp kariyerinde bugüne kadar 660 resmi karşılaşmaya çıkan Dusan Tadic, bu periyotta rakip fileleri 202 kez havalandırmayı başarırken, 232 de asist yaptı ve toplamda 434 gole direkt olarak katkıda bulundu.