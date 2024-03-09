İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Mart 2024 Cumartesi / 29 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,9147
  • EURO
    35,0404
  • ALTIN
    2234.01
  • BIST100
    9155.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Beşiktaş'tan Eda Erdem açıklaması

Beşiktaş Divan Kurulu'nda Fenerbahçe'nin heykelini diktiği milli voleybolcu Eda Erdem ile ilgili hem başkan Hasan Arat ve Divan Kurulu Üyesi Levent Çifter açıklamalarda bulundu.

9 Mart 2024 Cumartesi 16:11 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan Eda Erdem açıklaması
ABONE OL

Fenerbahçe Kulübü'nün heykelini diktiği milli voleybolcu Eda Erdem ile ilgili olarak Beşiktaş Divan Kurulu'nda dikkat çeken bir açıklama geldi.

Söz alan Beşiktaş Divan Kurulu Üyesi Levent Çifter, "Eda Erdem, 18 yaşına kadar Beşiktaş'ta oynadı. 5-6 ay önce eski yönetime mesaj olarak bunu attım. Kadın Voleybol Milli Takım'ı şampiyon olduğunda, yönetim formalı resmini sitemize koyarak amatör branşlardan Beşiktaş'ın kimleri çıkardığını Türkiye'ye ve Dünya'ya bildirmeliydi. Bu yönetime de bunu hatırlatmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı kulübün divan kurulu üyesi ayrıca "Mehmet Ali Aydınlar, 600 Bin Dolar'a o kızı, bizden aldı. Bizim ekmeğimizi yemiş, suyumuzu içmiş, bizden terbiye ve spor ahlaklı öğretimiz bir kızımızdır. Biz onu Türk sporuna hediye ettik. Güzide rakibimize almıştır, olabilir. Ne kadar övünsek azdır. İnşallah yeni Eda Erdem'ler çıkartacağız." dedi

Siyah beyazlıların başkanı Hasan Arat da "Dün Eda Erdem'i aradım ve tebrik ettim. Türkiye'nin evladıdır, hepimizin gururudur. Beşiktaş'ta yetişmiştir ama Beşiktaş her zaman bu konularda çok duyarlıdır. Burası, Süleyman Seba'nın geleneklerinden gelen bir yerdir."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.