Beşiktaş'tan Eda Erdem açıklaması

Fenerbahçe Kulübü'nün heykelini diktiği milli voleybolcu Eda Erdem ile ilgili olarak Beşiktaş Divan Kurulu'nda dikkat çeken bir açıklama geldi.

Söz alan Beşiktaş Divan Kurulu Üyesi Levent Çifter, "Eda Erdem, 18 yaşına kadar Beşiktaş'ta oynadı. 5-6 ay önce eski yönetime mesaj olarak bunu attım. Kadın Voleybol Milli Takım'ı şampiyon olduğunda, yönetim formalı resmini sitemize koyarak amatör branşlardan Beşiktaş'ın kimleri çıkardığını Türkiye'ye ve Dünya'ya bildirmeliydi. Bu yönetime de bunu hatırlatmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı kulübün divan kurulu üyesi ayrıca "Mehmet Ali Aydınlar, 600 Bin Dolar'a o kızı, bizden aldı. Bizim ekmeğimizi yemiş, suyumuzu içmiş, bizden terbiye ve spor ahlaklı öğretimiz bir kızımızdır. Biz onu Türk sporuna hediye ettik. Güzide rakibimize almıştır, olabilir. Ne kadar övünsek azdır. İnşallah yeni Eda Erdem'ler çıkartacağız." dedi

Siyah beyazlıların başkanı Hasan Arat da "Dün Eda Erdem'i aradım ve tebrik ettim. Türkiye'nin evladıdır, hepimizin gururudur. Beşiktaş'ta yetişmiştir ama Beşiktaş her zaman bu konularda çok duyarlıdır. Burası, Süleyman Seba'nın geleneklerinden gelen bir yerdir."