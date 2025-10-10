İSTANBUL 22°C / 14°C
Spor

Beşiktaş'tan El Bilal Toure için sakatlık açıklaması! Durumu belli oldu

Beşiktaş, El Bilal Toure'nin sakatlığına ilişkin resmi bir açıklama yayımladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan bilgilendirmede, Malili futbolcunun uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiği duyuruldu.

AA10 Ekim 2025 Cuma 14:00 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan El Bilal Toure için sakatlık açıklaması! Durumu belli oldu
ABONE OL

Beşiktaş Kulübü, Galatasaray maçı sonrasında sol uyluk arka kısmında ağrı hisseden El Bilal Toure'nin durumuyla ilgili bilgilendirme yaptı.

Kulübün açıklamasında, "Sol uyluk arka kısmında ağrı hisseden futbolcumuz El Bilal Toure'nin yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (Biceps Femoris) gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Yapılan değerlendirmenin ardından Mali Milli Takım yetkilileri bilgilendirilmiş ve oyuncumuzun tedavisi sağlık ekibimizce İstanbul'da sürdürülmektedir." denildi.

