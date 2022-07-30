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  • Beşiktaş'tan Emirhan İlkhan açıklaması! ''Transfer teklifi geldi''
Spor

Beşiktaş'tan Emirhan İlkhan açıklaması! ''Transfer teklifi geldi''

Beşiktaş, genç oyuncu Emirhan İlkhan'a transfer teklifi geldiğini ve oyuncunun kulüpte kalmasını istediklerini, bu çerçevede transfer görüşmelerinin yürütüleceğini açıkladı.

AA30 Temmuz 2022 Cumartesi 18:14 - Güncelleme:
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Beşiktaş Kulübü, İtalyan ekibi Torino'ya transferi gündemde olan genç oyuncu Emirhan İlkhan'ın kadroda kalması için çalışıldığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Emirhan için transfer teklifi geldiği belirtilerek, "Yönetim kurulumuzun, futbolcunun takımda kalması yönünde isteği ve tutumu vardır. Futbolcumuzla, kulübümüzde kalması yönünde ısrarlı görüşmelerimiz devam etmektedir." denildi.

Transfer görüşmelerinin bu çerçevede yürütüleceği vurgulanırken, "Kulübümüz için en doğrusunu yapmak için çalışırken, kötü niyetli ve şahsi hesapları olan kişilerin sosyal medyada yaratmaya çalıştığı sözde fırtınaya aklıselim Beşiktaşlıların itibar etmediğini biliyoruz. Bu tarz tavır ve tutumlar, bizi Beşiktaş'a en doğru şekilde hizmet etme kararlılığından alıkoyamaz." ifadeleri kullanıldı.

İtalyan ekibinin, Emirhan İlkhan'ın sözleşmesindeki 4,5 milyon avroluk serbest kalma bedelini ödeyerek transferi gerçekleştirmeyi planladığı basına yansımıştı.

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